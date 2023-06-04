4 июня, 06:53
Военная операция на Украине

На Украине ежедневно задерживают около 20 человек при попытке незаконно выехать из страны

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что желающие покинуть страну пытаются представить поддельные документы, которые могли бы дать право на выезд

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины ежедневно задерживает около 20 человек при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны. Такие данные привел представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что желающие покинуть страну пытаются представить поддельные документы, которые могли бы дать право на выезд. Такое право имеют мужчины, представившие документ о смерти жены, отца, имеющие троих детей до 18 лет, а также непригодные к военной службе по медицинским показаниям.

На Украине 24 февраля 2022 года было введено военное положение. На следующий день Госпогранслужба сообщила о запрете гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну до окончания его действия. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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