Вучич сообщил, что граждане Сербии сдали около 68 тыс. единиц оружия меньше чем за месяц

Сербский лидер назвал кампанию по сдаче нелегального оружия без правовых последствий лучшей акцией в истории полиции страны

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Граждане Сербии сдали около 68 тыс. единиц оружия и минно-взрывных устройств с 8 мая 2023 года. Об этом в воскресенье заявил президент республики Александар Вучич, отвечая на вопросы журналистов.

"До сегодняшнего утра передано около 68 тыс. единиц оружия и минно-взрывных устройств, это конкретные шаги, которые предпринимает правительство Сербии. Это самая лучшая акция в истории сербской полиции", - сказал президент.

Вучич отметил, что правительство рассмотрит возможность продления акции по передаче нелегального оружия полиции без каких-либо правовых последствий для ее участников на несколько дней. "В скором времени мы обратимся в Народную Скупщину (парламент) с проектом изменения закона, чтобы ужесточить санкции для тех, у кого будет найдено нелегальное оружие, или кто его носит, а разрешение есть только на хранение", - подчеркнул президент.

Вучич объявил кампанию по сдаче нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев после того, как в стране произошло несколько инцидентов со стрельбой. Акция продлится до 8 июня. Граждане могут сами принести оружие и боеприпасы в полицию и сдать их без объяснения происхождения или вызвать полицейского к месту хранения оружия. После окончания акции владельцам нелегального оружия будет грозить до 15 лет тюремного заключения.

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. Погибли девять человек - восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 8 человек, были ранены 14.