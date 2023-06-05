5 июня, 08:33,
обновлено 5 июня, 08:56

Разведка Бельгии расследует применение своего оружия при атаках в Белгородской области

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС
© Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС

В Брюсселе отметили, что бельгийское оружие на Украине может использоваться только для обороны

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Оружие, предоставленное Бельгией Украине, может использоваться ВСУ только для обороны, Брюссель "воспринял всерьез" сообщения о его применении в Белгородской области. Как заявил в понедельник премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в интервью радиостанции Radio 1, Минобороны и разведка королевства расследуют эти факты.

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"Бельгийское оружие поставляется на Украину для использования исключительно в целях обороны. У нас есть механизмы жесткого контроля, чтобы обеспечить это", - заявил он, отвечая на вопросы о наличии бельгийского оружия у украинских боевиков, атаковавших Белгородскую область.

"Мы воспринимаем эту информацию всерьез. Наше министерство обороны и службы разведки начали расследование этой информации, чтобы установить, что в действительности произошло", - добавил бельгийский премьер.

Он, однако ушел от ответа на вопрос, что будет делать Брюссель, если информация подтвердится. "Давайте не забегать вперед", - сказал Де Кроо. 

Теги:
БельгияРоссияБелгородская областьДе Кроо, Александер
© Информационное агентство ТАСС
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