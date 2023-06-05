В МИД Германии считают состав участников БРИКС неоднородным и имеющим разные интересы

Представитель ведомства Андреа Зассе отметила, что Берлин находится в контакте с "отдельными странами" объединения

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Власти Германии считают, что участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) преследуют разные интересы и что пока непонятно, к чему на практике может привести расширение данного формата. С таким утверждением выступила в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе в ответ на просьбу журналистов прокомментировать стремление некоторых стран присоединиться к объединению.

"Для начала следует посмотреть, действительно ли дело дойдет до участия других стран и что их вступление будет означать для БРИКС и политики этого альянса", - сказала она. Зассе заявила, что, с точки зрения Берлина, мультилатерализм следует оценивать положительно, "если это происходит в соответствии с Уставом ООН". "Но не нужно забывать, что речь идет об очень неоднородной группе государств, которые имеют очень разные интересы, очень разные представления о миропорядке. Поэтому следует дождаться того, как это будет выглядеть на практике", - считает представитель МИД ФРГ. "Уже сейчас можно сказать, что сплоченность [внутри БРИКС] скорее ограничена, к тому же добавляется то, что формат, конечно, не подкреплен устоявшимися институтами, как в случае других форматов", - утверждала она.

Зассе отметила, что Германия находится в контакте с "отдельными странами" объединения. В частности, напомнила она, как раз сейчас министр иностранных дел Анналена Бербок и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль совершают визит в Бразилию.

Отвечая на вопрос о том, как правительство Германии оценивает инициативу африканских стран по урегулированию украинского кризиса, Зассе сказала, что власти ФРГ поддерживают "все серьезные посреднические усилия".

Совещание глав МИД стран БРИКС прошло 2 июня в Кейптауне. В нем также участвовали главы МИД 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в объединение. Это Аргентина, Бангладеш, Венесуэла, Габон, Демократическая Республика Конго, Египет, Индонезия, Иран, Союз Коморских Островов, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия.