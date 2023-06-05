В МАГАТЭ зафиксировали сохранение активности на ядерных объектах КНДР

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за продолжения развития ядерной программы Пхеньяна

ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксирует сохранение активности на ядерных объектах КНДР и обеспокоено в связи с продолжением северокорейской ядерной программы вопреки резолюциям Совбеза ООН. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил об этом в понедельник по случаю открытия сессии Совета управляющих агентства.

"Ядерный полигон в Пунгери по-прежнему готов к проведению ядерного испытания, и мы продолжаем наблюдать [на нем] признаки активности <...>. С марта 2023 года агентство наблюдает признаки продолжающейся эксплуатации ядерных установок и значительное увеличение объема строительных работ на полигоне в Йонбёне. Продолжение ядерной программы КНДР является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление. Агентство продолжает сохранять повышенную готовность играть свою важную роль в проверке ядерной программы КНДР", - приводит текст выступления Гросси сайт МАГАТЭ.

КНДР стала членом МАГАТЭ в 1974 году. В 1979 году в стране началось возведение первого газографитового ядерного реактора, способного нарабатывать плутоний. 14 августа 1985 года реактор достиг критичности, с 1986 года - начал функционировать. В апреле 1985 года КНДР подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). С 1990 года на атомных объектах страны начались инспекции МАГАТЭ. С 1992 года по 1994 год было проведено шесть инспекций, результаты которых вызвали некоторые сомнения со стороны МАГАТЭ. 11 февраля 1993 года генеральный директор МАГАТЭ Ханс Бликс выступил с инициативой о проведении в КНДР "специальной инспекции". Спустя 10 дней министр по атомной энергии КНДР проинформировал МАГАТЭ об отказе его страны разрешить эту инспекцию, а 12 марта - о решении отказаться от ДНЯО. В 1994 году страна вышла из МАГАТЭ.