Вашингтон намерен выделить Киеву $37 млн на содействие в киберсфере

Как отметили в Госдепе, таким образом общий объем помощи Вашингтона Киеву достигнет $82 млн с февраля 2022 года

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Администрация США намерена предоставить Киеву $37 млн на укрепление кибербезопасности Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Госдепартаментом.

Как следует из документа, должностные лица США и Украины 1 июня провели в Таллине встречу в рамках кибердиалога. На ней американская сторона подтвердила "непоколебимую приверженность поддержке защиты Украины в киберсфере".

"США работают с Конгрессом над выделением дополнительно $37 млн на помощь Украине в киберсфере, с учетом этого ее общий объем достигнет $82 млн с февраля 2022 года и превысит $120 млн с 2016 года, - уточнили в Госдепартаменте. - Данная поддержка помогла укрепить потенциал Украины по выявлению, сдерживанию и реагированию на инциденты и угрозы в киберсфере, а также содействовала защите важнейших сетей и цифровой инфраструктуры".

Стороны обсудили "роль кибербезопасности в долгосрочном развитии Украины в цифровой сфере". Они также "обменялись мнениями о будущем сотрудничестве США и Украины" по проблемам в этой области.

С американской стороны во встрече приняли участие посол по особым поручениям Госдепартамента США Натаниэл Фик, курирующий сферу киберпространства и цифровой политики, исполняющая обязанности главы управления Белого дома по кибербезопасности Кемба Уолден и другие должностные лица.