Прокуратура ФРГ обвинила регионального политика АдГ в использовании нацистских лозунгов

Согласно версии правоохранителей, Бьорн Хёкке во время выступления на предвыборном мероприятии партии "Альтернатива для Германии" использовал лозунг Штурмовых отрядов НСДАП

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Галле выдвинула обвинения против лидера фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хёкке по подозрению в использовании им лозунгов нацистских организаций. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении прокуратуры.

"Хёкке подозревается в публичном использовании лозунга Штурмовых отрядов НСДАП "Все для Германии!" (Alles fuer Deutschland) во время выступления перед примерно 250 слушателями на предвыборном мероприятии партии "Альтернатива для Германии"29 мая 2021 года в Мерзебурге, хотя он знал о происхождении и значении этого лозунга", - отмечается в тексте.

Хёкке получил в Германии известность, в частности, тем, что однажды назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора". После этого тогдашний вице-канцлер Зигмар Габриэль потребовал от контрразведки страны взять его под наблюдение. Хёкке также сравнил авиаудары союзников в годы Второй мировой войны по Дрездену с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.