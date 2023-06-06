5 июня, 21:44
Военная операция на Украине

Politico: Пентагон считает, что контрнаступление Украины уже началось

Американские военные спутники зафиксировали активизацию военнослужащих на украинских позициях, передает газета со ссылкой на источники

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что украинское контрнаступление уже "официально началось". Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По их словам, американские военные спутники зафиксировали активизацию военнослужащих на украинских позициях.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что Киев переходит к наступательным действиям "на некоторых направлениях". При этом, по ее словам, "эпицентром боевых действий остается бахмутское направление".

В воскресенье министр обороны США Ллойд Остин в беседе с журналистами выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к контрнаступлению. "Будет происходить то, что Украина не ожидала. Будут возможности, которыми Украина сможет воспользоваться", - добавил он, подчеркивая, что ВСУ должны быть готовы ко всему. По словам главы Пентагона, США и их союзники понимают сложившуюся неопределенность и признают, что поддержка Украине может потребоваться гораздо дольше, чем предполагалось ранее. "Наша цель - предоставить им [военные] средства, чтобы у них была возможность добиться успеха", - сказал министр. Он рассказал, что западные страны провели подготовку в общей сложности 12 бригад ВСУ, которые сейчас воюют на Украине с западным оружием. Остин подчеркнул, что созданная западными государствами многосторонняя группа, которая координирует оказание Киеву военной помощи, продолжит предоставлять Украине вооружения, готовить ее военнослужащих.

В понедельник президент США Джо Байден не стал давать однозначный ответ на вопрос журналистов о том, будет ли, по его мнению, успешным контрнаступление Киева. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что Соединенные Штаты не намерены уточнять, предпринимают ли ВСУ попытку контрнаступления.

Ранее Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате действий Восточной группировки войск украинские военные потеряли более 250 человек, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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