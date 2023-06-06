В Пентагоне заявили, что США и Китай находятся в состоянии конфронтации, но не конфликта

Чтобы сохранить нынешние отношения, странам необходимо контактировать и стремиться "к деэскалации в кризисные времена", подчеркнул Марк Милли

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай соперничают друг с другом и, вероятно, находятся в состоянии конфронтации, однако конфликта между двумя странами нет. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Мы определенно точно находимся в состоянии соперничества, вероятно, в стадии конфронтации, однако у нас еще нет конфликта", - сказал он в вышедшем в эфир в понедельник интервью телеканалу CNN.

По мнению Милли, война между Китаем и США не является неизбежной. "Необходимо сохранять статус-кво состояния соперничества. Для этого необходимо, чтобы страны общались друг с другом и стремились к деэскалации в кризисные времена", - добавил он.

Ранее в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя недавние случаи сближения американских и китайских военных самолетов и кораблей, заявил, что, по мнению американской администрации, Китай демонстрирует растущую агрессивность при перехватах американских военных самолетов и кораблей. Вместе с тем он признал, что перехваты военных самолетов и кораблей осуществляют и США. Однако, по версии Кирби, американская сторона занимается этим профессионально, тогда как китайская в двух недавних случаях действовала опасно.

Между тем, как отметил ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, маневр корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая близ американского эсминца в Южно-Китайском море был необходимой и законной мерой против провокации США. 3 июня канадская телекомпания Global News сообщила, что корабль КНР приблизился к американскому эсминцу менее чем на 150 м в Южно-Китайском море. Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе.

30 мая Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США сообщило об "агрессивном маневре" китайского истребителя J-16 в отношении американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем. Командование утверждало, что 26 мая этот разведывательный самолет осуществлял над Южно-Китайским морем "регулярные безопасные операции".