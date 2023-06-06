Роберт Кеннеди - младший заявил, что мир между США, РФ и КНР приведет к общему процветанию

Кроме того, претендент на пост президента Соединенных Штатов предложил начать диалог США, Израиля, России и Китая по вопросам регулирования искусственного интеллекта

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Претендент на пост президента США Роберт Кеннеди - младший считает, что Соединенные Штаты должны стремиться к мирному существованию с Россией и Китаем, так как это будет способствовать экономических процветанию всех трех стран.

"Давайте жить в мире с Россией, давайте жить в мире с Китаем и все вместе двигаться к общему процветанию", - сказал он во время беседы с предпринимателем Илоном Маском, которая транслировалась в Twitter.

Кеннеди-младший также предложил начать диалог США, Израиля, России и Китая по вопросам регулирования искусственного интеллекта. "Нам надо сесть вместе с представителями Израиля, России и Китая и обсудить вопрос искусственного интеллекта, - сказал он. - Давайте сделаем так, чтобы ни одна из стран не создала оружие, которое может убить всех остальных. Мы должны в этом участвовать, мы не можем позволить заниматься этим только Китаю".