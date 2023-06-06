Премьер-министр Кубы прибыл с официальным визитом в Россию

По словам Мануэля Марреро, цель его визита - расширение и укрепление отношений между Москвой и Гаваной

ГАВАНА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро сообщил, что прибыл с официальным визитом в Россию для укрепления двусторонних отношений.

"Мы прибыли в братскую Российскую Федерацию с официальным визитом, чтобы расширить и укрепить двусторонние отношения между нашими странами, непрерывно поддерживающиеся с 1960 года по настоящее время", - написал глава совмина на своей странице в Twitter.

Глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7-9 июня, после чего посетит с официальным визитом Москву и примет участие в Санкт- Петербургском международном экономическом форуме.