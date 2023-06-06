Представители ЕС и США потребовали от Приштины немедленной деэскалации на севере Косова

Стороны также выразили обеспокоенность ситуацией в регионе

БЕЛГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар провели в ночь на вторник переговоры в Приштине с премьером самопровозглашенного Косова Альбином Курти. Они выразили обеспокоенность ситуацией в регионе и призвали к немедленной деэскалации напряженности на севере непризнанной республики.

"Мы вместе с американским посланником Габриэлем Эскобаром встретились с премьер-министром Альбином Курти и вице-премьером Бесником Бислими. Мы глубоко обеспокоены по поводу ситуации на севере [Косова] и призываем к немедленной деэскалации на местности, внеочередным выборам [в северных муниципалитетах Косова] с участием косовских сербов и возвращению к диалогу о нормализации", - написал Лайчак на своей странице в Twitter.

Во вторник, как ожидается, Лайчак и Эскобар продолжат свой визит в регион, проведя в Белграде переговоры с руководством Сербии.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, после того как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, которые затем переросли в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились свыше 50 сербов. Миссия НАТО заявила о более чем 20 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов KFOR.