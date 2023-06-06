6 июня, 11:42
Военная операция на Украине

МИД Венгрии: отправленное на Украину оружие может оказаться в других регионах мира

По словам главы ведомства Петера Сийярто, серьезную обеспокоенность по этому поводу высказывают многие иностранные лидеры

БУДАПЕШТ, 6 июня. /ТАСС/. Западное вооружение, поставляемое в большом количестве на Украину, может оказаться потом в других проблемных регионах мира, использоваться там в местных конфликтах и привести к еще большей дестабилизации обстановки. Как заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, серьезную обеспокоенность по этому поводу высказывают многие иностранные лидеры.

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"Существует немало регионов мира, где даже очень малая часть оружия, отправленного на Украину, может привести к крупным катастрофам, кризисам безопасности и нестабильности", - сказал глава МИД, выступая на международном Будапештском мирном форуме, организованном Коллегией Матьяша Корвина - частным научно-образовательным учреждением, пользующимся поддержкой венгерского правительства. По его словам, "лидеры в наиболее нестабильных районах мира уже высказывают беспокойство по поводу того, что оружие, поставляемое в огромных количествах на Украину, может привести к региональным конфликтам и вызвать последствия в области безопасности".

Сийярто отметил, что в Европе "есть политические лидеры, страдающие от обостряющегося военного психоза", однако глобальное большинство хочет мира. "Поэтому мы не должны верить либеральным политикам и СМИ трансатлантического мира, которые пытаются убедить нас в том, что во всем мире думают так же, как здесь, в Европе и Трансатлантическом регионе", - заявил министр, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что венгерскому правительству приходится "постоянно сталкиваться с огромным давлением и серьезными нападками, которые предпринимают сторонники войны". Однако Венгрия не намерена менять свою позицию в отношении конфликта на Украине и не будет поставлять туда вооружение. "Поставки оружия приводят к гибели еще большего числа людей", - сказал глава МИД. По его словам, "чем больше оружия будет транспортироваться в ходе этой войны, тем дольше будет продолжаться эта война и тем больше погибнет людей".

Сийярто также подчеркнул, что сейчас возникла реальная опасность перерастания украинского конфликта из регионального в глобальный. "Угроза эскалации войны очень серьезна", - предупредил министр. Он отметил, что в Венгрии не хотят, чтобы в этом конфликте погибали венгры из Закарпатья, равно как и люди любой другой национальности. "Вот почему мы требуем немедленного прекращения огня, мы требуем начала мирных переговоров, которые по крайней мере дают надежду на устойчивый долгосрочный мир в нашем регионе", - сказал глава МИД. 

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УкраинаВенгрияВоенная операция на Украине
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