В Минске считают, что неизбрание его непостоянным членом СБ не снизит его активности в ООН

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз добавил, что Белоруссия продолжит работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в сентябре

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Неизбрание Белоруссии на пост непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН на 2024-2025 годы не снизит динамики активности Минска в организации. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Мы благодарны всем государствам, которые нас поддержали, не поддавшись на попытки манипулирования процедурой выборов. Нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в организации", - сказал он.

Глаз добавил, что Белоруссия продолжит работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года. "Мы также будем продолжать продвигать наши внешнеполитические инициативы, которые давно и широко известны в ООН", - добавил пресс-секретарь МИД.

Голосование на выборах непостоянного члена СБ ООН на 2024-2025 годы от восточноевропейской группы стран состоялось во вторник в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН. На место в СБ претендовали Белоруссия и Словения. Любляна получила 153 голоса, Минск - 38. Для победы стране надо было набрать не менее двух третей голосов всех членов Генассамблеи (всего их 193).

Белоруссия подала заявку на пост непостоянного члена в 2007 году и в течение 16 лет - до декабря 2021 года - оставалась единственным кандидатом. Словения изначально подавала заявку на 2042-2043 годы, однако в декабре 2021 года направила заявку на те же сроки, что и Белоруссия. Постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков в ходе дебатов кандидатов в штаб-квартире ООН в середине мая заявил, что такое решение было принято Любляной и ее партнерами, чтобы наказать Минск за его независимую внешнюю политику.