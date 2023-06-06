Зеленский заявил, что Украина может восстановить поврежденный под Купянском аммиакопровод

Позже его пресс-секретарь уточнил, что глава государства имел в виду только ремонт, а не возобновление работы магистрали

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона может восстановить аммиакопровод Тольятти - Одесса, который получил повреждения на участке в Харьковской области.

"Если говорить об аммиаке, и если бы вы спросили меня, можем ли мы возобновить эту работу, то да. Если это будет нужно - да", - заявил Зеленский на пресс-конференции. Позже его пресс-секретарь уточнил, что глава государства имел в виду только ремонт, а не возобновление работы магистрали.

О разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области заявил в понедельник глава областной администрации Олег Синегубов. В регионе развернули штаб для ликвидации последствий случившегося, специалисты берут пробы воздуха.

Возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса является частью пакетной договоренности, предусматривающей вывоз украинского зерна по Черному морю. Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что ее условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.