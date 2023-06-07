В Польше заявили, что ЕС является не супергосударством, а союзом независимых государств

Таким образом в правительстве страны прокомментировали решение Европейского суда юстиции, согласно которому польская реформа судебной системы, проведенная в декабре 2019 года, нарушает законодательство Евросоюза

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Евросоюз должен понять, что является не супергосударством, а всего лишь союзом независимых государств. Об этом в среду заявил в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"ЕС наконец должен понять, что является не супергосударством, а всего лишь союзом независимых государств", - сказал он.

Таким образом чиновник прокомментировал принятое в понедельник решение Европейского суда юстиции, согласно которому польская реформа судебной системы, проведенная в декабре 2019 года, нарушает законодательство Евросоюза. Своим решением Европейский суд юстиции поддержал выдвинутое в 2021 году Еврокомиссией аналогичное обвинение Польши.

"Вопрос регулирования юридической системы является исключительной компетенцией стран - членов [Евросоюза]", - заявил Мюллер.

При этом он отметил, что после критики Европейской комиссией (ЕК) польской реформы судебной системы были "внесены изменения в законы", что, по мнению Варшавы, "привело к тому, что большинство этих замечаний учтено".

ЕК направила иск в суд в связи с решениями Конституционного суда Польши от 2021 года о недопустимости доминирования европейского права над положениями конституции республики. Как считает Еврокомиссия, приоритет права ЕС обеспечивает его равное применение в сообществе и должен соблюдаться всеми странами-членами. По мнению Брюсселя, Конституционный суд Польши своим вердиктом нарушил общие принципы автономии, приоритета, эффективности и единообразного применения права ЕС, а также 19-ю статью Договора о Европейском союзе, которая гарантирует право на эффективную судебную защиту.