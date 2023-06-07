Нью-Йорк подал в суд на Hyundai Motor и Kia за отсутствие противоугонного оборудования

Как сообщили в юридическом департаменте городской администрации, это вызвало ажиотаж среди нью-йоркских преступников

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка подали в суд на Hyundai Motor и ее дочернюю компанию Kia за техническую халатность, которая повлекла резкое увеличение числа угонов их автомобилей в мегаполисе. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

В заявлении юридического департамента городской администрации южнокорейские компании обвиняются в том, что не оборудовали автомобили противоугонными средствами - иммобилайзерами. Это вызвало ажиотаж среди нью-йоркских преступников и привело к появлению в сети TikTok "руководств" по похищению машин. Согласно официальной статистике, за последние четыре месяца 2022 года количество краж автомобилей Hyundai и Kia выросло почти в 10 раз.

Городские власти отметили, что "стремятся привлечь две компании к ответственности за отказ оборудовать определенные модели машин стандартными противоугонными средствами уже после резкого увеличения числа их угонов". По оценке юристов, подобная ситуация нетипична для автопроизводителей.

Ранее Страховой институт дорожной безопасности США по этой причине обрушился с критикой южнокорейских компаний и призвал устранить техническую уязвимость транспортных средств.