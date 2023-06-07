Парламент Болгарии отказался прекратить сотрудничество с США в области обороны

После двухчасовых дебатов эту инициативу поддержали лишь авторы законопроекта

СОФИЯ, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Болгарии отказались в среду прекратить действие соглашения с США о сотрудничестве в области обороны. После двухчасовых дебатов эту инициативу поддержали лишь авторы законопроекта - 37 депутатов от партии "Возрождение", против голосовали 166 депутатов, 18 воздержались.

Во время дебатов лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов подчеркивал, что находящиеся на территории страны четыре американские военные базы де-факто работают вне контроля и угрожают национальной безопасности, что ограничивает национальный суверенитет Болгарии.

Его оппоненты в свою очередь подчеркивали необходимость сохранения и развития сотрудничества с НАТО и США, которое способствует повышению уровня боевой подготовки болгарских вооруженных сил и обеспечению безопасности.

Впервые партия "Возрождение" внесла в парламент предложение о прекращение сотрудничества между США и Болгарией в области обороны еще в апреле 2022 года, но оно тогда также не получило поддержку.

Договор о сотрудничестве в области обороны был подписан в Софии в апреле 2006 года, свои подписи под документом тогда поставили госсекретарь США Кондолиза Райс и вице-премьер, министр иностранных дел Болгарии Ивайло Калфин. Документ предусматривал совместное с армией США использование полигона в районе Ново-Село, аэродрома Безмер, авиабазы Граф-Игнатьево и складов в Айтосе. Соглашение было ратифицировано Народным собранием (парламентом) Болгарии и было рассчитан на 10 лет с возможностью автоматического продления. Оно предусматривало нахождение на территории Болгарии до 2,5 тыс. американских военнослужащих, количество которых в период ротации контингента может доходить до 5 тыс. человек. Официально базы находятся под юрисдикцией Болгарии и под болгарским командованием, но на практике пользуются экстерриториальностью.

Документ также гарантировал, что на сооружениях, которыми пользуются американские военнослужащие, не будет располагаться оружие массового уничтожения, а решение об использовании баз для нанесения ударов по третьим странам может быть принято после взаимных консультаций по дипломатическим каналам.