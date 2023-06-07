Представитель Госдепа не стал обвинять Россию в разжигании кризиса на севере Косова

По мнению Габриэля Эскобара, России выгодны разногласия внутри Европы

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар не стал обвинять Россию в разжигании кризисной ситуации в северной части Косова, комментируя в среду соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции в Белграде.

"Я думаю, что России выгодны разногласия внутри Европы. Россия не заинтересована в расширении Евросоюза. Россия использует кризис в регионе как повод для разговоров о том, что Запад терпит неудачу. Тем не менее, то, что происходит в Косово прямо сейчас, является давней проблемой недоверия между различными группами. Это было до нынешнего кризиса на Украине, но данный кризис делает разрешение [данной ситуации] более важным. Но она создается не только Россией", - заявил представитель Госдепа на пресс-конференции, трансляцию которой вело агентство Tanjug.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.