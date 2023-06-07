ВСУ в Очакове в мае готовили подводников для диверсий на гидротехнических сооружениях

Как отметили в экстренных службах Херсонской области, при подготовке диверсантов особое внимание уделялось проведению подводного минирования с использованием водолазного снаряжения замкнутого цикла и подводных средствах движения, использованию подводных мин

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) под руководством британских инструкторов в мае организовали в городе Очакове Николаевской области Украины подготовку групп подводного минирования для диверсий на гидротехнических сооружениях. Об этом в среду сообщили журналистам в экстренных службах Херсонской области.

"В мае текущего года на базе отдельного центра специальных операций "Юг" в Очакове под руководством британских инструкторов осуществлялась общая подготовка двух групп подводного минирования для совершения диверсии на гидротехнических сооружениях. Ответственным за подготовку и боевое применение групп с украинской стороны назначен капитан второго ранга Бойчук Л. - командир тактической группы специальных операций отдельного центра специальных операций "Юг", - сказал представитель экстренных служб.

Он также отметил, что при подготовке диверсантов особое внимание уделялось проведению подводного минирования с использованием водолазного снаряжения замкнутого цикла и подводных средствах движения, использованию подводных мин.

"Непосредственная подготовка по проведению специальных мероприятий на элементах гидротехнических сооружений осуществлялась на заключительном этапе 25-26 мая, в ходе которого проведено тактико-специальное учение на Днепровской ГЭС с отработкой практических вопросов уничтожения шлюзов плотины с использованием [мин] УДМ-500 советского производства", - отметил представитель экстренных служб.