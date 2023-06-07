В Пентагоне намерены уделять больше внимания мировому соперничеству в Арктике

Регион превращается в область мировой конкуренции, сообщил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Пентагон намерен уделять больше внимания Арктике, которая превращается в область мировой конкуренции, и думает о возможности проводить там международные военные учения. Об этом сообщил в среду начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.

"Мы говорили о климатических изменениях. Торговые маршруты между Азией и Европой претерпят фундаментальные изменения еще при нас из-за эрозии полярной ледяной шапки. Поэтому Арктика сейчас становится областью конкуренции, о чем нам следует думать внимательнее", - сказал он.

"Теперь вместе со Швецией, надеюсь, после того как и Швеция, и Финляндия станут членами НАТО, восемь из девяти стран Арктического совета будут входить в НАТО. Когда мы говорим [о Североатлантическом альянсе], мы обычно говорим о нем в рамках трансатлантических отношений. Думаю, спустя время мы начнем все больше и больше говорить о его трансполярной природе и трансполярных интересах", - убежден Гилдей. Он оговорился, поскольку в Арктический совет входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.

Адмирал также считает возможным организовать военно-морские учения в Арктике. "Я бы провел параллель с тихоокеанскими учениями RIMPAC, которые мы проводим два раза в год и в которых участвуют ВМС около 30 стран и десятки тысяч моряков. <...> Думаю, мы можем проводить то же самое в Арктике. Причем не обязательно, чтобы учения возглавляли Соединенные Штаты, США могут быть их участником", - считает он.