Макрон назначил экс-главу МИД Франции представителем по связям с ливанскими властями

Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время посетит Ливан

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил бывшего главу МИД страны Жан-Ива Ле Дриана личным представителем по связям с ливанским правительством. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, распространенном в среду.

"В духе дружеских отношений, связывающих Францию с Ливаном, президент республики продолжает предпринимать усилия в целях разрешения институционального кризиса и проведения реформ, необходимых для восстановления этой страны", - отмечается в сообщении. "Он назначил Жан-Ива Ле Дриана, бывшего министра иностранных дел, своим личным представителем для обсуждения со всеми сторонами - как в Ливане, так и за его пределами - усилий, которые могут способствовать выходу из тупика", - подчеркивается в заявлении.

В Елисейском дворце сообщили, что в ближайшее время Ле Дриан посетит Ливан. "По итогам визита он подготовит отчет и представит свои предложения по выходу из кризиса главе МИД Франции Катрин Колонна", - указывается в коммюнике администрации Макрона.

Ле Дриан возглавлял французское внешнеполитическое ведомство в 2017-2022 годы. До этого в течение пяти лет он занимал пост министра вооруженных сил Франции.

Высший государственный пост Ливана остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты ливанского парламента предпримут 12-ю по счету попытку избрать главу республики. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, спикера парламента - мусульманам-шиитам, а президент республики избирается из общины маронитов, к которой принадлежит большинство местных христиан.