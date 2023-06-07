Организаторы фестиваля в Леричи отменили выступление пианистки Валентины Лисицы

По сведениям газеты Il Secolo XIX, причиной отмены стала полемика по поводу политических взглядов пианистки украинского происхождения

РИМ, 7 июня. /ТАСС/. Еще один итальянский музыкальный фестиваль - в городе Леричи (провинция Ла Специя в области Лигурия) - отменил выступление известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, которое должно было состояться 22 июля. Соответствующее объявление появилось в среду на официальном сайте мероприятия.

Как указывается, вечер носил название "Королева Рахманинова". Лисица считается одним из самых виртуозных исполнителей произведений русского композитора. Официально о причинах отмены не сообщается, но, судя по публикации газеты Il Secolo XIX, причина в развернувшейся в городе полемике по поводу политических взглядов пианистки. По этим же причинам и из-за медийного давления еще в прошлом году венецианская культурная ассоциация "Музикамера" была вынуждена отказаться от запланированных на апрель этого года выступлений Лисицы.

Руководство фестиваля в Леричи отметило, что пригласило пианистку "из-за ее таланта". При этом мэр города Леонардо Паолетти признался, что "испытывал сомнения с самого начала", и потребовал "разъяснений позиции" со стороны музыканта. Когда они не последовали, он попросил отменить концерт.

Лисица родилась в Киеве, где училась в консерватории, в 90-е годы переехала в США. Ее выступления проходят на ведущих концертных площадках мира. Из-за своей политической позиции по ситуации на Украине, отказа выступать на майдане 2014 года ее вычеркнули из программы Симфонического оркестра Торонто.

Пианистка в первый раз выступила в Донецкой Народной Республике с концертом-реквиемом 22 июня 2015 года. После этого она неоднократно посещала Донбасс. 30 сентября 2021 года во время очередного визита ей вручили паспорт гражданина республики. После начала специальной военной операции РФ на Украине Лисица выступала в ДНР и Мариуполе. По этой причине ее концерты отменяют в странах Запада.

Когда театры в Милане отказали ей в своих площадках, Лисица выступила с небольшим частным концертом. Обсуждались и другие ее возможные выступления в Италии.

Выборочная цензура

Цензуре в Италии подверглись также пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев, который прервал свое давнее сотрудничество с театром "Ла Скала". Отменили выступления танцора Сергея Полунина.

При этом в Италии продолжают выступать и участвовать в постановках многие российские исполнители, в том числе Анна Нетребко. В Палермо недавно прошла постановка оперы "Евгений Онегин" с российскими певцами, а "Ла Скала" открыла свой сезон 7 декабря прошлого года "Борисом Годуновым" с Ильдаром Абдразаковым, несмотря на попытки протеста украинских дипломатов.

Не исчезают русские произведения и из репертуаров театров. Так, в Римской опере прошла постановка оперы "Из мертвого дома" чешского композитора Леоша Яначека по мотивам произведения Федора Достоевского.