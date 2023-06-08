Трюдо и Байден обсудили ситуацию с лесными пожарами в Канаде

Лидеры двух стран условились поддерживать "тесные и регулярные контакты" по этой ситуации

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден обсудили текущую ситуацию с лесными пожарами на территории Канады, дымом от которых ранее в том числе заволокло небо в нескольких американских штатах. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр и президент обсудили текущую ситуацию с лесными пожарами и ее влияние на качество воздуха в Канаде и на северо-востоке США", - отмечается в заявлении. В ходе разговора Трюдо также поблагодарил Байдена за помощь США в тушении пожаров. Лидеры условились поддерживать "тесные и регулярные контакты" по этой ситуации.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в настоящее время в Канаде зафиксировано 414 лесных пожаров, распространение огня в 239 из них спасателям пока не удается остановить. Общую площадь лесных пожаров министр не уточнил. Дымом от пожаров заволокло небо в таких канадских городах, как Оттава, Торонто и Монреаль, а также в американском Нью-Йорке и других городах на северо-востоке США. Группа американских пожарных ранее прибыла в Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров.