Politico: Запад не готов предоставить требуемые Киевом гарантии безопасности

По данным газеты, Запад не хочет называть Украине конкретные сроки вступления в НАТО, но "также не хочет разочаровывать украинцев"

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Западные союзники пока не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которых требует Киев. Об этом в четверг сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на чиновников НАТО.

По их словам, западные лидеры пока не пришли к единому мнению о возможном предоставлении гарантий, а также о последствиях этого шага и предполагаемом формате гарантий. Издание отмечает, что Запад не хочет называть Киеву конкретные сроки вступления в НАТО, однако "также не хочет разочаровывать украинцев".

Бывший помощник генерального секретаря альянса Камиль Гранд заявил, что на одном конце спектра находится полноправное членство Украины в НАТО, которое повлечет за собой "железную гарантию применения пятой статьи", а на другом - так называемые гарантии на бумаге наподобие Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Киев получил гарантии безопасности от России, США и Великобритании. Гранд отмечает, что между этими опциями есть множество промежуточных вариантов и задача Запада состоит в том, чтобы выбрать подходящий.

Одним из возможных вариантов может стать концепция, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. План предполагает, что группа ключевых союзников возьмет на себя долгосрочные обязательства по укреплению обороноспособности Украины путем предоставления как военной, так и невоенной помощи.

Как отмечают чиновники, говоря о гарантиях безопасности, страны Запада обычно подразумевают продолжение поставок вооружений и обучения украинских солдат. "Мы чаще слышим о заверениях, а не о гарантиях. Похоже, все сводится к долгосрочному предоставлению средств [Украине] для возможности защитить себя", - заявил Politico неназванный европейский дипломат. Издание отмечает, что обещания поставок большего количества вооружений - это не то, чего хотят украинские власти, намеренные получить от Запада гарантии, которые станут для Украины шагом на пути к вступлению в НАТО.