МИД Индии на предложения вступить в "НАТО+" заявил, что блоковый подход неприменим к Дели

Субраманьям Джайшанкар сообщил, что его страна приветствует само желание американских конгрессменов теснее сотрудничать с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя инициативу американских конгрессменов сделать страну новым членом формата "НАТО+", заявил, что блоковый подход в международной политике безопасности неприменим к Дели.

Ранее СМИ сообщили, что специальный комитет палаты представителей по Китаю предложил ускоренно присоединить Индию к формату "НАТО+". Формат объединяет страны-члены Северо-Атлантического альянса и пять стран-союзников США - Новую Зеландию, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль.

"Один из вызовов изменяющегося мира - сделать так, чтобы люди приняли эти изменения и приспособились к ним. И даже сегодня - и не только в случае этого комитета, я вижу это в различных аналитических материалах, - у многих американцев до сих в голове шаблон Северо-Атлантического договора. Кажется, что это единственная призма, через которую они смотрят на мир. В действительности же эта призма неприменима к Индии", - заявил Джайшанкар на брифинге.

Он добавил, что в администрации президента США при этом знают позицию Индии, проявляя понимание и идя навстречу южноазиатской республике. Министр добавил также, что Дели приветствует само желание американских конгрессменов теснее сотрудничать с Индией.

"Иногда люди хотят сделать как лучше. Имею в виду, что у них [конгрессменов] хорошие намерения, они посылают сигнал "давайте больше сотрудничать с Индией". Они просто используют термины, которые им привычны. Я не буду углубляться в терминологию, отмечу лишь, что я признателен комитету конгресса, что они хотят больше сотрудничать с Индией. Я думаю, это хорошо", - заявил Джайшанкар.