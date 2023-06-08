8 июня, 11:24

В Венгрии заявили, что США и ЕС вмешиваются в дела страны

По словам главы венгерского государства Каталин Новак, Брюссель также нарушает суверенитет Венгрии

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. США и Евросоюз вмешиваются во внутренние дела Венгрии в попытках сменить руководство страны, а механизм верховенства права ЕС нарушает суверенитет республики. Такое мнение в четверг выразила глава венгерского государства Каталин Новак в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Это нарушает суверенитет Венгрии. Поэтому есть и риск того, что венгры утратят свою безоговорочную поддержку ЕС", - заявила глава венгерского государства, комментируя вопрос о справедливости механизма верховенства права в ЕС.

"Иностранные субъекты активно участвуют во внутренних делах Венгрии. Своими действиями они пытаются изменить политическое руководство и нашу христианско-консервативную ориентацию. Но правительство Венгрии было избрано демократическим путем". - подчеркнула Новак в ответ на вопрос об ухудшении отношений Будапешта с США и Брюсселем.

В апреле 2022 года Еврокомиссия начала расследование в отношении Венгрии из-за возможного нарушения Будапештом принципа верховенства права. В декабре 2020 года лидеры ЕС согласовали многолетний бюджет сообщества, фонд восстановления и механизм распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими этого принципа. Согласно этим нормам, государствам сообщества может быть отказано в выплатах из бюджета ЕС, если будут выявлены нарушения в этой сфере. 

Теги:
СШАВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
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