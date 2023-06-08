Камала Харрис посетит Багамы

Официальные лица США в последний раз были в этой стране в 1973 году

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в четверг посетит Багамы, это будет первый визит в эту страну высокопоставленного американского чиновника с 1973 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Белого дома.

"Мы анонсируем визит вице-президента на Багамы <...>. Это исторический визит, потому что она [Харрис] будет первым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Багамы <...> после 1973 года <...>, до этого [страну] посещал [35-й президент США] Джон Кеннеди в 1962 году", - говорится в пресс-релизе.

Харрис проведет встречу с премьер-министром Содружества Багамских Островов Филипом Дэвисом, на которой они обсудят "новые мероприятия по укреплению отношений США с регионом". В заявлении Белого дома также говорится о выделении новой помощи региону на сумму более $100 млн.