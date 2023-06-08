Вучич поблагодарил президента Индии за поддержку территориальной целостности Сербии

Сербский лидер отметил перспективы торгового и военно-технического сотрудничества двух стран, обозначив намерения Белграда закупать боеприпасы индийского производства

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности страны. Сербский лидер заявил об этом в четверг в ходе встречи с президентом Индии Драупади Мурму в Белграде.

"Для меня большая честь иметь возможность и привилегию принимать вас в Белграде, это первый такой визит после 1972 года, спустя более чем полвека, и я особенно рад возможности принять вас у себя. Убежден, что вы можете видеть в Белграде и Сербии гостеприимство на каждом шагу и самое близкое отношение к дружественному народу Индии, которое восходит к Движению неприсоединения. <...> Мы гордимся нашей традиционной дружбой, хочу поблагодарить госпожу президента за поддержку территориальной целостности республики Сербии, уважение норм международного права и устава ООН", - отметил Вучич в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело агентство Tanjug.

Сербский лидер также отметил перспективы торгового и военно-технического сотрудничества двух стран, обозначив намерения Белграда закупать боеприпасы индийского производства. Вучич также упомянул стремление нарастить экспорт сербской аграрной продукции в Индию.

Мурму находится в Сербии с официальным визитом. Эта поездка стала для нее первым посещением европейского государства с момента вступления в должность в июле 2022 года.

Движение неприсоединения (ДН) объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и мирное сосуществование на принципах независимости и равноправия. Движение объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. Оно было официально создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года. Одними из инициаторов создания движения были югославский лидер Иосип Броз Тито и первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру.

Сербский Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.