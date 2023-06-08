8 июня, 12:47

Словакия договорилась с Германией о передаче ей двух систем ПВО MANTIS

Первая из них поступит в страну в течение ближайших недель

БРАТИСЛАВА, 8 июня. /ТАСС/. Словакия подписала соглашение с Германией о передаче ей двух систем ПВО ближнего действия MANTIS для защиты границы с Украиной. Со ссылкой на Министерство обороны Словакии об этом сообщило в четверг информационное агентство TASR.

Обе системы, согласно данным агентства, будут переданы республике бесплатно. Первая из них поступит в страну в течение ближайших недель.

Системы MANTIS, как отметило агентство, будут полностью находиться в собственности ВС Словакии. Каждая из них способна обеспечивать охрану воздушного пространства в радиусе 100 км. Они, как подчеркивают в Братиславе, значительно укрепят коллективную ПВО на восточном фланге НАТО. 

Теги:
УкраинаГерманияСловакия
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