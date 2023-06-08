В Литве не знают, как реализовать решение Конституционного суда по нелегальным мигрантам

При этом глава МВД страны Агне Билотайте отметила, что решение должно быть выполнено

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Решение Конституционного суда Литвы о незаконности принудительного и долгосрочного содержания нелегальных мигрантов в специальных центрах должно быть выполнено, но как его реализовать, в республике пока не знают. Об этом заявила в четверг журналистам глава МВД страны Агне Билотайте.

"Сегодня мы провели совещание с участием юристов МВД, представителей службы охраны государственной границы, департамента миграции. Пришли к выводу о необходимости сформировать рабочую группу, которая предложит решения для их передачи в парламент", - сказала она.

Как отметила министр, в настоящее время в Литве находится относительно небольшое число нелегальных мигрантов по сравнению с теми 4,2 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, которые через Белоруссию проникли на территорию балтийской республики до того, как в августе 2022 года силовые структуры начали вытеснять их с границы обратно. "Насчитывается 153 таких лица. Ограничения на свободу передвижения по стране применяются к 17 из них", - уточнила Билотайте.

"Я задаюсь вопросом: а что будет, если мы вновь столкнемся с массовой волной мигрантов? Сможем ли мы обеспечить установку Конституционного суда на индивидуальный разбор каждого случая?" - сказал журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

Премьер-министр республики Ингрида Шимоните заявила, что закон, разрешающий содержание нелегальных мигрантов в течение полугода (срок рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища, если такие поступили) в специальных центрах размещения без права передвижения по стране, после вердикта суда должен быть пересмотрен.

В среду Конституционный суд, разбирая жалобу нелегального мигранта из Ирака, признал такую внесудебную практику противоречащей праву свободы личности. Как заявил, комментируя решение суда, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, это тот случай, когда определенные правовые решения могут идти в ущерб действиям государства по защите национальных интересов.