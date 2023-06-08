Блинкен заявил, что США наращивают потенциал противодействия террористам в Афганистане

По словам госсекретаря США, радикальное движение "Талибан" является "непримиримым врагом" террористической группировки "Исламское государство в Хорасане"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Власти США могут противодействовать любым проявлениям терроризма в Афганистане и наращивают данный потенциал в сотрудничестве со странами региона. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде.

"Что касается Афганистана, мы ясно дали понять и демонстрировали с момента прекращения самой долгой войны Америки, что продолжим уделять внимание нашим ключевым интересам в сфере безопасности, состоящим в том, чтобы не допустить возрождение терроризма, распространяющегося из Афганистана, и противодействовать этому при необходимости", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Думаю, мы в последние месяцы достаточно ясно продемонстрировали, что располагаем возможностями для этого, в частности, уничтожили влиятельного главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), который жил в Афганистане, - добавил Блинкен. - Кроме того, мы взаимодействуем с партнерами, с соседними странами, чтобы укрепить потенциал по противодействию любому возможному проявлению терроризма в Афганистане или исходящему из него".

Госсекретарь США также отметил, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) является "непримиримым врагом" террористической группировки "Исламское государство в Хорасане", представляющей собой ответвление "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ). По словам Блинкена, "Талибан" "сам принимает меры" против боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане". Как он добавил, вне зависимости от этого США могут "принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности" в свете возможной террористической угрозы со стороны Афганистана.

Уход США из Афганистана

Предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Действующий президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.