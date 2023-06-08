В Цхинвале считают, что резолюция ГА ООН не способствует решению реальных проблем беженцев

В документе нет упоминания о том, что в результате этнических чисток Грузию были вынуждены покинуть более 100 тыс. ее жителей осетинской национальности, заявил МИД Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 8 июня. /ТАСС/. МИД Южной Осетии заявил, что инициированная Грузией резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Южной Осетии и Абхазии не способствовала практическому решению реальных проблем людей.

Как сообщила в четверг пресс-служба МИД республики, 7 июня в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в очередной раз была принята инициированная Грузией резолюция о положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Южной Осетии и Абхазии, в которой нет ни слова о том, что причиной возникновения проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц является развязанная Грузией в 1989 году военная агрессия против народов Южной Осетии и Абхазии. Также в документе нет упоминания о том, что в результате этнических чисток Грузию были вынуждены покинуть более 100 тыс. ее жителей осетинской национальности.

"Такая избирательная "забывчивость" сводит к нулю значимость этой ежегодной резолюции ООН, традиционно принимаемой без учета мнения тех, к кому, по сути, выдвигаются претензии и требования, - говорится в сообщении МИД Южной Осетии. - За много лет регулярного принятия этот документ нисколько не способствовал практическому решению реальных проблем людей, которым он посвящен. Более того, порочная практика спекулирования Грузией этой весьма серьезной проблемы привела к блокированию обсуждения вопроса беженцев и вынужденно перемещенных лиц в рамках Женевских дискуссий".

В ведомстве отметили, что подобные грузинские инициативы, осуществляемые ради набора политических дивидендов, серьезно осложняют работу в рамках Женевских дискуссий - единственного диалогового формата, позволяющего представителям Южной Осетии, Абхазии и Грузии напрямую обмениваться мнениями и оценками происходящего в поисках точек соприкосновения позиций.

МИД Южной Осетии считает, что "ежегодное принятие в ООН этого однобокого документа, в котором абсолютно искажено реальное состояние дел, все еще используется Грузией в качестве пропагандистского шага, придающего, по представлению грузинских властей, легитимность незаконным притязаниям Грузии на территории соседних государств, а также насаждения международному сообществу несуществующей повестки т. н. оккупации грузинских территорий".

Ранее власти Южной Осетии не раз призывали сопредседателей Международных дискуссий по безопасности в Закавказье оказать содействие в решении вопросов беженцев, которая не обсуждалась на Женевских дискуссиях с 2010 года, в связи вынесением Грузией на трибуну ООН резолюции по беженцам в одностороннем порядке.

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии, США и при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.