Молдавский политик Усатый вызвал бывшего вице-премьера на дебаты по теме махинаций с газом

Он также предложил Андрею Спыну опубликовать все контракты на закупку газа, чтобы опровергнуть выдвинутые против него обвинения

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый вызвал генерального секретаря аппарата президента Молдавии, бывшего вице-премьера Андрея Спыну на публичные дебаты после обвинения чиновника в махинациях при закупке газа прошедшей зимой. Об этом политик заявил в ответ на угрозу Спыну подать на него в суд за клевету.

"Прошу проведения публичных дебатов со Спыну. Без сказок и так далее, а хорошо подготовленным, с документами в руках по всем вопросам", - написал Усатый в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также предложил оппоненту опубликовать все контракты на закупку газа, чтобы опровергнуть выдвинутые против него обвинения.

Скандал вокруг закупок газа и увеличение тарифов на него в семь раз разгорелся после того, как Усатый заявил, что Спыну, когда занимал пост вице-премьера, вместе с другими чиновниками умышленно оплачивали газ по завышенной цене. Были представлены несколько компрометирующих документов, по которым австрийская компания продавала газ молдавскому госпредприятию "Энергоком" по цене 20 леев за куб. м (около €1), а некоторым частным компаниям из Молдавии почти в два раза дешевле - по 11-13 леев (€0,55 -0,65) за куб. м. По данным, которые опубликовал Усатый, выяснилось, что власти Молдавии закупили большую партию газа за €200 млн в декабре - январе, когда он стоил $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Но из-за больших объемов он был поставлен в апреле и мае, когда на рынке его цена была в четыре раза меньше. Еще одним нарушением, на которое указал Усатый, является то, что "Энергоком" при закупке газа незаконно включал в таможенные процедуры стоимость его транспортировки по Молдавии. По его словам, государственные службы видели махинации при закупках газа, но никаких действий по пресечению этих схем не предпринимали, а вся информация была засекречена.

Спыну назвал обвинения ложью и пообещал привлечь Усатого к суду. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обвинения против сотрудника ее администрации ложны.

Молдавия переживает энергетический кризис. За последние два года тарифы на газ увеличились в семь раз, подорожали электроэнергия, продукты питания и услуги. Это спровоцировало инфляцию, которая к концу года превысила 30% в годовом исчислении. С лета прошлого года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также возмущена решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу.