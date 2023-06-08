США заявили о готовности быстро оказать дополнительную помощь в борьбе с пожарами в Канаде

Американский президент Джо Байден отметил, что ранее предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо "любую дополнительную помощь", в частности при тушении пожаров в районе Квебека

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил подчиненным незамедлительно реагировать на запросы Канады о выделении дополнительной помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

"Сегодня утром миллионы американцев ощущают последствия распространения дыма из-за опустошительных лесных пожаров в Канаде, которые являются еще одним напоминанием о воздействии изменения климата", - отмечается в документе. Байден констатировал, что США ранее направили уже не менее 600 пожарных и других сотрудников, а также технику в Канаду для содействия местным властям. Президент США сообщил, что поручил сотрудникам национального межведомственного центра по борьбе с пожарами "незамедлительно реагировать на запросы Канады относительно дополнительных пожарных и средств для тушения", включая самолеты.

Байден добавил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо предложил "любую дополнительную помощь", в частности при тушении пожаров в районе Квебека, которые, по словам президента США, "в наибольшей степени влияют на американские населенные пункты". По мнению Байдена, речь идет, возможно, о "худшем пожароопасном сезоне в истории Канады, оказавшем огромное влияние на США".

Глава американской администрации также подчеркнул, что поручил подчиненным информировать его о мерах предотвращения перебоев в авиасообщении в стране, связанных с последствиями пожаров.

Канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр ранее сообщил, что в Канаде зафиксировано более 400 лесных пожаров. Во многих американских городах отмечено серьезное ухудшение качества воздуха. Запах гари чувствуется не только в Нью-Йорке, но и в Вашингтоне, который находится более чем в 300 км к юго-западу от него.