Генеральный прокурор Венесуэлы встретился с прокурором МУС

Тарек Вильям Сааб и Карим Хан обменялись мнениями о достижениях республики в защите прав человека

КАРАКАС, 9 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил о встрече в четверг с прибывшим в Каракас прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом для обсуждения достижений республике в области защите прав человека.

"Мы завершили встречу в генеральной прокуратуре Венесуэлы с гражданином прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, на которой обменялись мнениями в отношении достижений Венесуэлы в защите прав человека", - написал Сааб на своей странице в Twitter.

Во время первого визита Хана в Каракас в ноябре 2021 года, когда было начато расследования возможных преступлений против человечности, совершенных в Венесуэле, власти южноамериканской страны подписали с МУС меморандум о взаимопонимании. Накануне вылета в Венесуэлу из Колумбии, где Хан находился с визитом, он заявил, что "работа трансграничной юстиции в соседней стране (Венесуэле) имеет всемирное значение" и должна быть завершена, говорится на сайте венесуэльского телеканала Globovision.