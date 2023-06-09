Император Японии посетит Индонезию

Нарухито и его супруга Масако намерены встретиться с индонезийским президентом Джоко Видодо

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако с 17 по 23 июня посетят Индонезию с официальным и дружеским визитом. Как сообщил телеканал NHK, организация поездки была согласована в пятницу в Токио на заседании японского кабмина.

Ожидается, что 19 июня император и его супруга встретятся с индонезийским президентом Джоко Видодо. 20 июня они посетят расположенное на юге Джакарты кладбище, где похоронены участники Войны на независимость Индонезии, в том числе японские добровольцы. С 21 по 22 июня Нарухито и Масако осмотрят достопримечательности острова Ява, включая хромовый комплекс Боробудур, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Япония давно поддерживает тесные и дружеские отношения с Индонезией. Я убежден, что визит [императорской четы] еще более сблизит наши страны, в связи с чем испытываю большую радость по этому поводу вместе с народом Японии", - подчеркнул японский премьер-министр Фумио Кисида в своем заявлении, распространенном 9 июня МИД страны.

Визит станет первой подобной поездкой для Нарухито, который взошел на престол в 2019 году. В сентябре 2022 года император и его супруга посетили Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II. Это была их первая зарубежная поездка, но, учитывая обстоятельства, она носила траурный характер.

Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года после того, как его отец Акихито (родился в 1933 году) отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. Нынешний император - первый японский монарх, родившийся после капитуляции страны во Второй мировой войне.