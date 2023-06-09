Президент Гондураса прибыла в Шанхай

Сиомара Кастро начала свой первый визит в Китай после установления дипломатических отношений между странами на уровне послов

ШАНХАЙ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Гондураса Сиомара Кастро прибыла в пятницу в Шанхай, начав свой первый визит в Китай после установления дипломатических отношений между странами на уровне послов. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В аэропорту главу государства встречала помощница министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин. Кастро будет находиться в Китае со специальной миссией 9-14 июня по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщил ранее глава МИД Гондураса Эдуардо Энрике Рейна, в ходе этой поездки латиноамериканская страна откроет свое посольство в Пекине. Посольство КНР в Гондурасе было открыто 6 июня.

26 марта Рейна и глава МИД КНР Цинь Ган в Пекине подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений на уровне послов. Правительство Гондураса также признало принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Гондурас стал девятым государством мира, разорвавшим дипломатические отношения с Тайванем с 2016 года, когда главой администрации острова была избрана Цай Инвэнь.

Китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает остров одной из провинций КНР.