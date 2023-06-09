Пакистан рассмотрит предложение Ирана о военно-морском альянсе в Индийском океане

Он включает в себя ВМС Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Пакистана

ИСЛАМАБАД, 9 июня. /ТАСС/. Пакистан изучит инициативу Ирана о создании военно-морского альянса в Индийском океане, направленного на обеспечение коллективной безопасности на море. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Мумтаз Захра Балоч.

Главнокомандующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани ранее предложил создать в зоне Индийского океана альянс, включающий ВМС Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Пакистана.

"Мы видели заявление иранской стороны о формировании такого альянса и рассмотрим его, как любое предложение, касающееся Пакистана", - цитирует в пятницу дипломата газета The Express Tribune.

По оценке пакистанских СМИ, это предложение Тегерана стало одной из самых важных инициатив в области региональной безопасности после сближения в марте Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве Китая.

10 марта представители Тегерана и Эр-Рияда на переговорах в Пекине договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.

Отношения между Саудовской Аравией и Ираном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране подверглось нападению протестующих против операции, королевство разорвало дипломатические отношения с исламской республикой.