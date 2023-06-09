В Словакии официально установили дату парламентских выборов на 30 сентября

Они пройдут досрочно

БРАТИСЛАВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар в пятницу официально назначил дату проведения в республике досрочных парламентских выборов на субботу, 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

"Выборы в Национальный совет состоятся в субботу, 30 сентября. Это [официальное] решение принял в пятницу спикер парламента Борис Коллар. Оно опубликовано в своде законов [страны]", - отметила пресс-служба.

В Словакии в день публикации в своде законов даты выборов официально открывается предвыборная кампания. Она должна завершиться за 48 часов до дня голосования. Партии, желающие участвовать в ней, могут израсходовать на проведение своей предвыборной кампании до €3 млн.

О проведении в Словакии досрочных парламентских выборов договорились в середине января лидеры либеральных партий, которым принадлежит большинство в Национальном совете. Ранее они составляли правительственную коалицию, но осенью 2022 года прекратили сотрудничество из-за значительных разногласий. В результате парламент 15 декабря вынес вотум недоверия правительству, которому затем президент страны Зузана Чапутова поручила временно исполнять обязанности.

Согласно последним опросам избирателей, наибольшие шансы победить на предстоящих выборах имеют находящиеся в парламентской оппозиции социал-демократы. Между тем словацкие СМИ прогнозируют, что ситуация в течение почти четырех месяцев, оставшихся до выборов, может значительно измениться.

В Словакии очередные парламентские выборы должны были состояться в феврале 2024 года.