Лукашенко назвал белорусско-российские отношения стержнем в ЕАЭС и СНГ

Президент Белоруссии считает, что проходящие в эти дни в Сочи заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ носят комплексный характер

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕАЭС и СНГ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы еще в Москве с вами договорились, что в это время пересечемся. Как раз премьеры наши будут работать [в Сочи]. Все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕАЭС и на пространстве СНГ. Если вдруг будут вопросы, мы отреагируем. Вы как раз будете встречаться с премьер-министрами", - сказал Лукашенко.

По его словам, проходящие в эти дни в Сочи заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ носят комплексный характер.

Лукашенко также отметил, что не видит в отношениях с Россией экономических проблем. "Да, есть экономические вопросы, но не проблемы. Они решаются", - заявил президент.