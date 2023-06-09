СМИ: на Украине лишили Медведчука статуса академика

Также национальная академия правовых наук Украины поднимала вопрос о лишении аналогичного звания Дмитрия Табачника, занимавшего ранее пост министра образования и науки страны

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Национальная академия правовых наук Украины приняла решение о лишении звания академика бывшего лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого украинские власти обвинили в государственной измене. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники.

По его данным, в ходе заседания академии исключение Медведчука из числа ее действительных членов поддержали все 37 других академиков. Кроме того, поднимался вопрос о лишении аналогичного звания Дмитрия Табачника, занимавшего пост министра образования и науки при президенте Викторе Януковиче. Как отмечает издание, статус Табачника в академии выясняется.

На Украине давно ведут политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета ныне запрещенной в стране ОПЗЖ. В апреле 2022 года Медведчук был задержан, обвинен в госизмене и нарушении законов ведения войны и заключен под стражу. В конце сентября Медведчук покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.