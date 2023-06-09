В Белом доме не видят угрозы ядерной войны из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Вашингтон также не видит оснований менять готовность своих стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения ТЯО в республику

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят каких-либо указаний на то, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии несет в себе риск ядерной войны. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континенте", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Кирби добавил, что Вашингтон также не видит оснований менять готовность своих стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения ТЯО в Белоруссию.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка необходимых сооружений.

25 марта Путин заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.