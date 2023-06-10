Politico утверждает, что Китай использует базу на Кубе для слежения за США

По словам источника газеты, Пекин начал использовать этот объект для сбора сведений еще до прихода к власти президента США Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Газета Politico утверждает, что китайская сторона использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах. Такую версию издание изложило в статье, опубликованной в субботу.

Со ссылкой на должностное лицо США газета утверждает, что "Китай осуществляет слежение за Соединенными Штатами с базы на Кубе". Американский чиновник уточнил, что Вашингтон озабочен этой ситуацией и принимает меры по противодействию. "Это проблема, которую наша администрация унаследовала", - сообщил изданию источник.

По его словам, Китай начал использовать этот объект для сбора сведений еще до прихода к власти действующего президента США Джо Байдена. "Когда данная администрация начала работу в январе 2021 года, нас проинформировали о ряде секретных шагов со стороны КНР по расширению зарубежной логистики, использовании баз и инфраструктуры по сбору [разведывательных данных], направленных на проецирование и поддержание военной мощи на большем расстоянии", - утверждал американский чиновник, отметив, что это включало в себя присутствие на Кубе объектов КНР по сбору разведданных. "На самом деле Китай в 2019 году провел модернизацию своих средств для сбора разведданных на Кубе. Это в полной мере задокументировано в докладах разведки", - утверждал источник.

По версии американского должностного лица, Байден ранее поручил сотрудникам администрации обсудить данный вопрос с властями КНР. "Мы сделали это в течение нескольких месяцев", - сообщил чиновник. По его словам, это привело к определенным результатам. "Согласно оценкам наших экспертов, наши усилия в сфере дипломатии замедлили КНР", - добавил он, не приводя подробностей.

"Думаю, что КНР не совсем на том этапе, на каком они надеялись быть", - добавил источник. "КНР продолжит пытаться расширить присутствие на Кубе, а мы будем работать над тем, чтобы помешать этому", - заверил он. Как отмечает издание, госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятнее всего, обсудит этот вопрос во время предстоящей поездки в Китай.

Реакция властей США и Кубы

Газета The Wall Street Journal ранее на этой неделе выступила с утверждением, сославшись на источники, что на Кубе якобы появится китайский объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз, а также следить за перемещением американских кораблей. Чиновники США, как отмечало издание, считают, что объект позволит Китаю вести радиоэлектронную разведку, охватывая широкий круг каналов передачи информации, включая электронную почту, телефонную и спутниковую связь.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал эту публикацию "неточной" и заверил, что США стремятся противодействовать любым угрозам со стороны Китая.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио охарактеризовал распространенную The Wall Street Journal информацию как "лживую и необоснованную".