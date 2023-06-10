Чешская социал-демократическая партия изменила название на Социал-демократию

Согласно опросам населения, социал-демократы пользуются поддержкой лишь у 4% избирателей

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) в субботу изменила свое название на Социал-демократию. Такое решение приняли делегаты ее отчетно-выборного съезда, проходящего в городе Пльзень (Западная Чехия). Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Сокращенным названием партии, основанной 7 апреля 1878 года и являющейся старейшей в Чехии, как было решено на съезде, стало СОЦДЕМ. Оно может быть использовано в документах наравне с ее полным наименованием.

Делегаты съезда переизбрали председателем СОЦДЕМа Михала Шмарду, являющегося также мэром города Нове-Место-на-Мораве (восток республики). В своем выступлении он подчеркнул необходимость восстановить доверие избирателей к партии. Социал-демократы, по итогам последних выборов в нижнюю палату парламента, не смогли провести туда ни одного своего представителя.

Согласно опросам населения, социал-демократы пользуются поддержкой лишь у 4% чешских избирателей. Чтобы провести своих кандидатов в высшей законодательный орган, партии требуется заручиться на выборах поддержкой не менее 5% избирателей, пришедших голосовать.