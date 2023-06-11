В Черногории началось голосование на парламентских выборах

Правом голоса обладают 542 468 граждан

БЕЛГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Голосование на досрочных парламентских выборах началось в воскресенье в Черногории. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки, они продолжат работу до 20:00 (21:00 мск).

Правом голоса обладают 542 468 граждан Черногории, на проведение выборов из бюджета страны было выделено €1,35 млн.

По результатам опроса, проведенного в мае черногорским агентством CeDem, движение "Европа сейчас", основанное в июне прошлого года Яковом Милатовичем (с мая 2023 года - президент Черногории) и Милойко Спаичем, может получить на выборах 29,1% голосов. На втором месте может оказаться коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС) и ее лидером Даниелем Живковичем - ей отдали предпочтение 25% участников майского опроса. Коалицию "Алекса и Дритан - Мужество имеет значение!" поддержали 15,5% участников опроса, партию "За будущее Черногории" - 13,2%, правоцентристскую Бошняцкую партию - 5,1%. Кроме того, порог 3% для прохождения парламент способна преодолеть правая Албанская альтернатива, которую поддержали 1,9% респондентов.