В Иране прошли успешные испытания мультикоптера, способного нести до 7 кг боеприпасов

По данным Tasnim, беспилотник Nessa способен сбрасывать снаряды с высоты 500 м

ТАСС, 11 июня. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) провел успешные испытания нового мультикоптера, который может нести боеприпасы общим весом до 7 кг. Об этом сообщило в воскресенье агентство Tasnim.

По его данным, беспилотник Nessa способен сбрасывать снаряды с высоты 500 м, а также нести одновременно до 10 боеприпасов небольшого размера и поражать различные цели.

Как отметило агентство, разработка мультикоптеров специалистами КСИР обусловлена тем, что террористические группировки, действующие близ северо-западной и юго-восточной границ республики, как правило, базируются в труднодоступных районах, по которым, однако, можно наносить удары с помощью беспилотников.