12 июня, 02:45
День России

Индия рассчитывает на сотрудничество с Россией в рамках особого партнерства

Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в своем поздравлении главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Дня России

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Индия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Россией в рамках особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил в понедельник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в своем поздравлении российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня России.

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"Теплые поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником", - написал Джайшанкар в Twitter. "Надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого привилегированного стратегического партнерства", - подчеркнул он.

Глава индийского МИД прибыл в воскресенье в город Варанаси (штат Уттар-Прадеш), где в настоящее время проходит министерская встреча по развитию в рамках председательства Нью-Дели в Группе двадцати (G20). 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияДень РоссииДжайшанкар, Субраманьям
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