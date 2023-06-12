Индия рассчитывает на сотрудничество с Россией в рамках особого партнерства

Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в своем поздравлении главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Дня России

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Индия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Россией в рамках особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил в понедельник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в своем поздравлении российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня России.

"Теплые поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником", - написал Джайшанкар в Twitter. "Надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого привилегированного стратегического партнерства", - подчеркнул он.

Глава индийского МИД прибыл в воскресенье в город Варанаси (штат Уттар-Прадеш), где в настоящее время проходит министерская встреча по развитию в рамках председательства Нью-Дели в Группе двадцати (G20).