"Человек, который сделал себя сам". Каким был Сильвио Берлускони

РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, умер на 87-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета Corriere della Sera.

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик уже два года страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). Он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике "Сан-Раффаэле" более месяца и был вновь госпитализирован 9 июня.

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. К нему как нельзя лучше подходит определение "человек, который сделал себя сам". После более 20 лет успешной предпринимательской деятельности в строительном бизнесе и сфере телекоммуникаций будучи уже миллионером Берлускони обратился к политике и впервые стал премьер-министром в 1994 году. Если в первый раз ему недолго удалось оставаться у власти, то после второго избрания в 2001 году Берлускони стал единственным до сих пор в послевоенной республиканской истории Италии главой правительства, сохранившим пост на протяжении всего положенного пятилетнего срока. В третий раз от становился премьером в 2008 году. То премьерство, по мнению многих обозревателей, завершилось в 2011 году своего рода заговором, когда финансовые показатели состояния экономики страны были, как полагают многие его сторонники, искусственно завышены. В итоге Берлускони был вынужден подать в отставку.

Практически с самого начала политической карьеры Берлускони преследовали судебно-следственные органы. Против него были открыты десятки, если не сотни, расследований по самым разным обвинениям - от мошенничества и коррупции до связей с мафией. Только один процесс - по делу о мошенничестве его компании Mediaset - завершился обвинительным вердиктом и приговором, который был заменен в итоге на выполнение социальных работ. Однако это привело к тому, что он был вынужден покинуть Сенат (верхнюю палату парламента), в который был избран, а также на несколько лет перекрыло ему дорогу к активной деятельности на политическом поприще. Тем не менее он всегда оставался во главе своей партии - "Вперед, Италия", которая в настоящее время входит в правящую коалицию.

В целом с "эпохой Берлускони" связывают 20 лет итальянской политики, которую он полностью изменил, в том числе за счет коммуникационных инструментов. Берлускони всегда был ярым противником коммунизма и сторонником либеральной капиталистической модели. Однако это не помешало ему стать, как его называли, "адвокатом России". Именно в годы его правления за счет России до "восьмерки" расширилась Группа семи. Впервые российский лидер был приглашен на саммит, который прошел в 1996 году в Неаполе. За годы встреч на высшем уровне Берлускони выстроил личные дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Семейные связи

В студенческие годы он пел на круизных лайнерах. Будучи уже в преклонном возрасте Берлускони записал диск песен вместе со своим давним приятелем из Неапола Мариано Апичеллой. Некоторые тексты к песням политик написал сам, и все они были посвящены любви. В личной жизни Берлускони был достаточно любвеобильным, предпочитая всегда спутниц моложе себя. Его вторая жена, с которой он прожил почти 30 лет (20 из них в законном браке), Вероника Ларио была на 20 лет моложе и родила ему троих детей. От первого брака у Берлускони двое детей, старшую дочь Марину считают негласной главной наследницей и преемницей отца, хотя никто из детей никогда не был представлен в политике. Все они так или иначе занимаются семейным бизнесом, ведя разные направления холдинга Берлускони Fininvest.

С Ларио Берлускони расстался на волне громкого скандала об увлечении политика молодыми девушками. И уже следующая его спутница - Франческа Паскале была моложе его более чем на 50 лет. Примерно такая же разница у Берлускони была с его последней полуофициальной женой - депутатом "Вперед, Италия" Мартой Фашиной.

Более чем 10 лет Берлукони привлекали по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток. В итоге он был оправдан, но отголоски этого дела есть до сих пор.

На родине отношение к Берлускони было всегда неоднозначным. У него всегда был достаточно большой пласт сторонников и еще больше пласт тех, кто его ненавидел. Однако с течением времени, появлением других политиков нового поколения деятельность Берлускони стала переоцениваться. И даже его противники стали относиться к нему более снисходительно. И мало кто не согласен, что Берлускони оставил значимый след, будь то позитивный или негативный, в истории Италии.