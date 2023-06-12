Партия "Шор" обвинила полицию в блокировании автобусов с участниками протестов

По данным оппозиции, полиция неправомерно останавливала микроавтобусы, не давая никаких объяснений и не заявляя о каких-либо правонарушениях

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" обвинила полицию в том, что она препятствовала ее сторонникам приехать на акцию протеста у Конституционного суда (КС) Молдавии, где проходит заседание по вопросу запрета организации.

"Сотни членов и сторонников партии со всей страны, которые сегодня утром направились в Кишинев для участия в протесте перед Конституционным судом, были заблокированы полицией. Как и в случае с предыдущими манифестациями, организованными формированием, полиция неправомерно останавливала микроавтобусы, не давая никаких объяснений и не заявляя о каких-либо правонарушениях", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте партии. В нем отмечено, что часть протестующих добралась до столицы попутным транспортом, остальные организовали протесты на местах.

12 июня сотни сторонников партии "Шор" пикетировали здание КС, где возобновились слушания по запросу правительства о ее запрете. В ноябре прошлого года правительство Молдавии запросило КС проверить законность партии, которая выступает организатором массовых акций протеста в Кишиневе. Один из авторов запроса Сергей Литвиненко, который занимал на тот момент должность министра юстиции, обвинил партию в незаконном финансировании, связях с секретными службами России и планах "саботирования проевропейского курса страны". Эти и другие обвинения, как было заявлено министром, основываются на публикациях в СМИ. Кроме того, он обратил внимание, что лидер партии Илан Шор в 2022 году был включен в санкционный список США.

Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово в толковании конституции, совместимости с ней национального законодательства или решений и актов государственных органов остается за КС Молдавии. Лидер партии Шор заявил, что не признает решение КС, так как Молдавия, по его оценке, "является страной с захваченной юстицией".